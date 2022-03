बढ़ती महत्वाकांक्षा से पति-पत्नी के बीच बढऩे लगे विवाद

बढ़ती महत्वाकांक्षा पति-पत्नी के संबंधों में दरार डाल रही है। प्रेमी-प्रेमिका विवाह के बाद भी एक-दूसरे से खिंचे हुए रहने लगे हैं। नशे की वजह से तो परिवार टूट ही रहे हैं। ऐसे प्रकरण आए दिन परिवार परामर्श केन्द्र में पहुंचने लगे हैं।

छिन्दवाड़ा/परासिया. बढ़ती महत्वाकांक्षा पति-पत्नी के संबंधों में दरार डाल रही है। प्रेमी-प्रेमिका विवाह के बाद भी एक-दूसरे से खिंचे हुए रहने लगे हैं। नशे की वजह से तो परिवार टूट ही रहे हैं। ऐसे प्रकरण आए दिन परिवार परामर्श केन्द्र में पहुंचने लगे हैं। परासिया परिवार परामर्श केन्द्र में 14 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए । एक में समझौता हुआ। चार में समझौता ना होने के कारण न्यायालय जाने की सलाह दी गई । एक प्रकरण में एक ही समाज से ताल्लुक रखने वाले युगल ने प्रेम विवाह किया था। पति द्वारा प्रताडि़त होने के बाद परामर्श केन्द्र में पत्नी ने बताया कि उसका तीन बार गर्भपात हो गया है ,लेकिन पति ध्यान नहीं देता है। पत्नी ने बताया कि उसका पति रेत चोरी के धंधे में लिप्त होने के कारण रात भर गायब रहता है। पति के दुव्र्यवहार से पीडि़त है। पति ने उसकी मां से एक लाख रूपए लिया है। अपने व्यवहार में सुधार और मां के एक लाख रुपए लौटाने पर ही पति के साथ जाने पर विचार करेगी। समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होने से न्यायालय जाने की सलाह दी गई। अन्य प्रकरण में पति शासकीय सेवा में कार्यरत है । पत्नी नर्सिंग कर रही है। पत्नी को पति पसंद नही है। जबकि पति साथ रहना चाहता है परन्तु पत्नी की महत्वाकांक्षा के कारण दाम्पत्य जीवन में समन्वय नहीं बन पाया। उन्हें सामाजिक अथवा न्यायालयीन कार्यवाही के माध्यम से अपनी समस्या का निराकरण करने की सलाह दी गई। एक अन्य मामले में पति द्वारा शादी के बाद शराब पीकर मारपीट करने एवं बंदिशें लगाने के कारण पत्नी साथ नहीं रहना चाहती है। उनका 7 और 9 साल के दो बेटे हैं । बेटे भी पिता की हरकतों के कारण उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं । समझाइश के बाद भी पत्नी-पति के साथ नहीं रहना चाहती है। उन्हें न्यायालय के माध्यम से अपनी समस्या के निराकरण करने की सलाह दी गई। इसी तरह एक अन्य मामले में संयुक्त परिवार में पत्नी ने सास और ससुराल पक्ष के साथ दोहरे मापदंड का आऱोप लगाया। सास को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि उनकी अन्य दो बहू भी हैं। बातचीत में समन्वय बनाने में सलाहकारों की भूमिका ने दोनों पक्षों के मध्य सहमति बनी। पति अगली सुनवाई में पत्नी को साथ लेकर आएगा।

