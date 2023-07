चुंगी क्षतिपूर्ति नहीं मिलने से कर्मचारियों को वेतन के लाले

राज्य सरकार की ओर से नगर पालिका को चुंगी क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिलने से कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़ गए है। नगर पालिका में पौने दो सौ कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से स्वच्छता, चालक और मजदूर संवर्ग को भी पिछले माह से वेतन नहीं मिला है।

Due to non-receipt of octroi compensation, the employees were deprived of salary.