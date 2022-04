मंडी में भाव ऊंचे मिलने से समर्थन खरीद केन्द्र सूने

गेहूं के सरकारी समर्थन मूल्य से अधिक दाम मंडी में मिलने की वजह से किसान अपनी फसल लेकर बाजार में पहुंच रहे हैं और सरकारी केन्द्र करीब सूने नजर आ रहे हैं। पांढुर्ना विकासखंड में सात केन्द्रों पर गेहूं खरीदा जा रहा है। नांदनवाड़ी, पांढुर्ना, मोरडोंगरी और तिगांव के वेअर हाउस पर गेहूं खरीदी की व्यवस्था है। फिलहाल अल्प संख्या में किसान गेहूं बेचने के लिए पहुंच रहे है। इसकी मुख्य वजह बाजार में गेहूं के अच्छे दाम मिलना बताया जा रहा है।

छिन्दवाड़ा/ पांढुर्ना.गेहूं के सरकारी समर्थन मूल्य से अधिक दाम मंडी में मिलने की वजह से किसान अपनी फसल लेकर बाजार में पहुंच रहे हैं और सरकारी केन्द्र करीब सूने नजर आ रहे हैं। पांढुर्ना विकासखंड में सात केन्द्रों पर गेहूं खरीदा जा रहा है। नांदनवाड़ी, पांढुर्ना, मोरडोंगरी और तिगांव के वेअर हाउस पर गेहूं खरीदी की व्यवस्था है। फिलहाल अल्प संख्या में किसान गेहूं बेचने के लिए पहुंच रहे है। इसकी मुख्य वजह बाजार में गेहूं के अच्छे दाम मिलना बताया जा रहा है।मंडी और बाजार में गेहूं के दाम 1950 रुपए से लेकर 22 सौ तक दाम दिए जा रहे है। उधर सात खरीद केन्द्रों पर अब तक मात्र 500 किसानों ने गेहूं बेचने के स्लॉट बुक किए हैं। यही नहीं सात केन्द्रों पर सिर्फ 86 किसानों ने साढे तीन सौ क्विंटल गेहूं बेचा है। खाद्य निरीक्षक राघवेन्द्र सिंह ने बताया मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में यहीं हालात है। गेहूं के बाजार भाव अधिक होने की वजह से कुल उत्पादन का अब तक 20 प्रतिशत ही गेहूं खरीदा जा सका है। बाजार में क्वालिटी के आधार पर गेहूं के दाम मिल रहे हंै। उम्मीद है कि किसान खरीदी केन्द्रों की ओर वापस आएंगे। महुआ:छिन्दवाड़ा के आदिवासी अंचल के जामलापानी ,बोरगांव,तीनखेडा ढाना इलाके में महुआ के पेड लोगों की आजीविका का आधार बने हुए हैं। इनदिनों प्रति दिन सुबह पांच बजे ही बच्चों से लेकर बूढ़े भी महुआ चुनने पहुंच जाते है। महुआ के फूल चुनकर सौ से दो सौ रुपए की की प्रतिदिन कमाई हो जाती है। महुआ की मिठास न सिर्फ लोगों को अपनी ओर खिंचती है, बल्कि लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है।

