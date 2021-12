आवारा मवेशियों को सडक़ से हटाने के लिए लगाई ड्यूटी

नागपुर- छिंदवाड़ा मार्ग स्थित सातनुर टी प्वाइंट पर आवारा मवेशियों के जमावड़े से हादसे का डर बना रहता है। रोड पर बैठे आवारा मवेशियों को ग्राम पंचायत सातनुर का चपरासी विजय सिरसाठ भगाने का काम करता है । ग्राम पंचायत ने कई बार मवेशी मालिकों को कहा कि वे अपने पशुओं को घर में बांध कर रखें। लेकिन मवेशी मालिकों ने ग्राम पंचायत की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया।

छिन्दवाड़ा/पारडसिंगा. नागपुर- छिंदवाड़ा मार्ग स्थित सातनुर टी प्वाइंट पर आवारा मवेशियों के जमावड़े से हादसे का डर बना रहता है। यहां आवारा मवेशी शाम शाम से देर रात तक बैठे रहते है। जिसके कारण वाहनों को निकलने में परेशानी होती है । बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। रोड पर बैठे आवारा मवेशियों को ग्राम पंचायत सातनुर का चपरासी विजय सिरसाठ भगाने का काम करता है । ग्राम पंचायत सातनुर ने कई बार मवेशी मालिकों को कहा कि वे अपने पशुओं को घर में बांध कर रखें। लेकिन मवेशी मालिकों ने ग्राम पंचायत की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। ग्राम पंचायत सचिव जीवन कुमेरीया ने बताया कि समझाने के बावजूद भी लोग अपने मवेशियों को आवारा छोड़ रहे हैं। इधरग्राम बडचिचोली में पिछले दिनों खेत में खेत में विस्फोटक सामग्री चबाने से जख्मी भैंस की मौत हो गई। ढाना रोड पर किसान गंगाधर डोंगरे अपने खेत में भैंस को चरा रहा था। इसी दौरान खेत में पड़ी विस्फोटक सामग्री चबाने से भैंस के जबड़े का एक हिस्सा उड़ गया। डोंगरे ने बडचिचोली पुलिस चौकी में शिकायत की थी। पशु चिकित्सा अधिकारी केतन पांडे ने भैंस का इलाज किया उसे बचाया नहीं जा सका। किसान को भैंस के मरने से नुकसान हुआ है। ग्राम पंचायत डुंगरिया पनारा में मोक्ष धाम के पास स्टॉप डैम बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया है। इसका निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा ढाई लाख रुपए की लागत से कराया जा रहा है। इसके जरिए ग्राम वासियों को मजदूरी के रूप में रोजगार भी मिल रहा है और डैम बनने से सुविधा भी होगी।

Duty imposed to remove stray cattle from the road