तीन माह से ई-पोर्टल बंद,भवन निर्माण की स्वीकृति के लिए काट रहे चक्कर

तीन माह से नगर पालिका का ई पोर्टल बंद है। इससे ऑनलाइन नामांकन प्रक्र्रिया अटकी हुई है। नगरीय प्रशासन ऑनलाइन नामांतरण के बिना भवन निर्माण की अनुमति प्रदान नहीं करता। नगर पालिका में भूमि मालिक इस काम को लेकर चक्कर लगा रहे है।

E-portal closed since last three months