नागपुर के हनुमान भक्त ने दिखाई दरियादिली

Submitted by:

नागपुर निवासी हनुमान भक्त रमेश सिंह एवं मोरेश्वर भंडारकर की ओर से मंगलवार को जामसावली मंदिर को ई-रिक्शा भेंट किया गया। इसका उपयोग दिव्यांग एवं वृद्ध भक्तों के लिए किया जाएगा।

E-rickshaw gift for old and disabled visitors