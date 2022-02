मेलार्थियों की राह की जा रही आसान

प्रसिद्ध महादेव मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। जिला प्रशासन सहित स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट है। नगर की देवस्थली जुन्नारदेव विशाला से लेकर सांगा खेड़ा भूरा भगत तक जगह-जगह मेला यात्रियों के लिए व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। दूरस्थ ग्राम पंचायत सांगाखेड़ा में महादेव मेला यात्रियों के लिए सुविधाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। स्थानीय प्रशासन के साथ ग्रामपंचायत का सहयोग प्राप्त हो रहा है। मेला मार्ग पर उबड़-खाबड़ रास्तों को दुरुस्त किया जा रहा है। नदी -नालों पर पुलिया बनाए जा रहे हैं।

छिन्दवाड़ा/जुन्नारदेव. प्रसिद्ध महादेव मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। जिला प्रशासन सहित स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट है। नगर की देवस्थली जुन्नारदेव विशाला से लेकर सांगा खेड़ा भूरा भगत तक जगह-जगह मेला यात्रियों के लिए व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। दूरस्थ ग्राम पंचायत सांगाखेड़ा में महादेव मेला यात्रियों के लिए सुविधाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। स्थानीय प्रशासन के साथ ग्रामपंचायत का सहयोग प्राप्त हो रहा है। मेला मार्ग पर उबड़-खाबड़ रास्तों को दुरुस्त किया जा रहा है। नदी -नालों पर पुलिया बनाए जा रहे हैं। सडक़ों पर मुरम भराई की जा रही है। जनपद पंचायत जुन्नारदेव के अधिकारियों के साथ जिला के आला अधिकारी भी मेला पूर्व तैयारियों का जायजा ले रहे हैं । महादेवमेला समिति जुन्नारदेव द्वारा कार्रवाई की जा रही है । जनपद पंचायत के उपयंत्री, सरपंच, सचिव रोजगार सहायक तैयारियों में जुटे हैं। इधर पांढुर्ना जनपद पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की बैठक में पंचायत सचिवों को मनरेगा और आवास योजना में प्रगति लाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ललित चौधरी ने पंचायत योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रथम किस्त के हितग्राहियों के आवास तत्काल पूरे करने के लिए कहा। मनरेगा योजना में अधिक से अधिक मजदूरों को कार्य पर लगाने का लक्ष्य दिया। स्वच्छ भारत मिशन में नाडेप के कार्य ग्राम पंचायतों में 15 वित्त से प्राप्त फं ड से शुरु करने को कहा। सचिवों और पीसीओ को अपने अपने क्षेत्र की सीएम हेल्प लाइन की शिकायतों का निराकरण तत्काल करने के निर्देश दिए गए। ग्राम पंचायतों में नल , प्रकाश , और मकान कर की अधिक से अधिक वसूली करने को कहा गया।

