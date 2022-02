दो युवकों से चोरी की आठ बाइक बरामद

पांढुर्ना पुलिस ने चोरी की आठ बाइक बरामद कर दो युवकों को हिरासत में लिया है। इनसे पूछ ताछ की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने विभिन्न स्थानों से पांच मोटरसाइकिलें बरामद की। तीन मोटरसाइकिलों को बेचे जाने की बात सामने आई। जिनको भी बरामद कर लिया गया। इस मामले में पुलिस ने लव्हाना और चिचघाट के रहने वाले दो युवकों को हिरासत में लिया है।

छिन्दवाड़ा/पांढुर्ना. पुलिस ने चोरी की आठ बाइक बरामद कर दो युवकों को हिरासत में लिया है। इनसे पूछ ताछ

की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने विभिन्न स्थानों से पांच मोटरसाइकिलें बरामद की। तीन बाइक बेचे जाने की बात सामने आई। जिनको भी बरामद कर लिया गया। इस मामले में पुलिस ने लव्हाना और चिचघाट के रहने वाले दो युवकों को हिरासत में लिया है। जल्द ही बाइक चोरियों का खुलासा होने की उम्मीद है। पुलिस युवकों से पूछताछ कर रही है। मांग: भमोड़ी में विद्युत व्यवस्था में सुधार करने की मांग ग्राम विकास समिति भमोड़ी ने की है। संयोजक विपिन श्रीवास्तव एवं अध्यक्ष पुनीत पुरी ने विद्युत विभाग बरकुही के उपयंत्री को पत्र लिखकर बताया है कि ग्राम का वार्ड क्र 1 एवं 2 अनूसूचित बाहुल्य वार्ड है यहां पर एक फेस लाइन है जिसके कारण लो वोल्टेज, लोड की समस्या रहती है इसलिए यहां पर दो फेस लाइन प्रदान की जाये। रेलवे स्टेशन मार्ग पर लोगों की आवाजाही रात में भी होती है। अंधेरा होने से यात्रियों को असुविधा होती है इस मार्ग पर दो अतिरिक्त पोल लगाये जाए। वार्ड क्र 17 नार्थचांदामेटा के सिद्ध बाबा इलाके में विद्युत पोल नहीं होने से लोगो को एमपीइबी की बिजली लेने मे परेशानी हो रही है दो पोल लगाने से यहां के निवासियों को बिजली कनेक्शन लेने में आसानी होगी। उपयंत्री योगेश डेहरिया ने इन समस्याओं के निराकरण करने का आश्वासन दिया है।मौत: नगर के वार्ड दो निवासी ज्योति बरकोरिया (32) की संदिग्ध परिस्थितियों में शनिवार सुबह मौत हो गई। प्राप्त जानकारी अनुसार महिला को उलटियां हुई और अस्पताल पहुंचने के पूर्व उसकी मौत हो गई। उसके दो बच्चे है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सांैप दिया गया। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है।

Eight bikes stolen from two youths recovered