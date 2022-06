छिन्दवाड़ा वन मंडल में लगाए जाएंगे आठ लाख पौधे

वन मंडल में विभिन्न प्रजापतियों के आठ लाख पौधों का रोपण करने के लिए बुधवार को परासिया में प्रधान मुख्य वन संरक्षक केके भारद्वाज ने परिक्षेत्र अधिकारी और अमले को प्रशिक्षण देकर पौधरोपण शुरू किया । इस दौरान पौधरोपण की तकनीकी जानकारी का प्रदर्शन हुआ। रौपित पौधे में भूमि की भौगोलिक स्थिति अनुसार ढलान है तो वी आकार और समतल है तो गोलाकार थाला बनाने की समझाईश दी गई। इस दौरान समूह बनाकर मौका स्थल पर पौध रोपण करवाया गया। कार्य में लापरवाही करने पर फटकार भी लगाई गई।

छिन्दवाड़ा/ परासिया. वन मंडल के आठ परिक्षेत्रों में विभिन्न प्रजापतियों के आठ लाख पौधों का रोपण करने के लिए बुधवार को वनपरिक्षेत्र परासिया में प्रधान मुख्य वन संरक्षक केके भारद्वाज ने परिक्षेत्र अधिकारी और अमले को प्रशिक्षण देकर पौधरोपण कार्य शुरू किया ।इस दौरान पौधरोपण की तकनीकी जानकारी देकर उसका प्रदर्शन हुआ। रौपित पौधे में भूमि की भौगोलिक स्थिति अनुसार ढलान है तो वी आकार और समतल है तो गोलाकार थाला बनाने की समझाईश दी गई। इस दौरान प्रत्येक परिक्षेत्र को एक समूह बनाकर मौका स्थल पर पौध रोपण करवाया गया। कार्य में लापरवाही करने पर संबंधित अधिकारियों को फ टकार भी लगाई गई। प्रशिक्षण की शुरूआत में वन मंडलाधिकारी ईश्वर जरांडे, परासिया वन परिक्षेत्र अधिकारी अलका भूरिया सहित अन्य परिक्षेत्र के अधिकारियों ने पौधरोपण किया। आठ परिक्षेत्र में लगभग 8 लाख पौधों का रोपण होगा। वहीं परासिया में मंधान डेम के प्रभावित क्षेत्रों सहित अन्य बीटों में लगभग एक लाख 57 हजारए 538 पौधों के रोपण का लक्ष्य है। अनखावाडी, सिवनी, पोआमा और बालाघाट से पौधे लाए गए हैं। प्रशिक्षण के दौरान मानक आकार के पौधे परिवहन करने,गोबर खाद, वर्मी कम्पोस्ट, डीएपी खाद, दीमकमार पाउडर आदि के उपयोग के बारे में बताया गया। स्कॉलरशिप मिलेगी: दिल्ली में संपन्न नेशनल ओलम्पियाड योग स्पर्धा में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले पांढुर्ना के चारों छात्र-छात्राओं का स्वागत सम्मान किया गया। चारों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। पांढुर्ना के उत्कृष्ट विद्यालय की छात्रा भारती सहगल, धनश्री साठोने, छात्र आकाश मोहबे व लाल बहादुर शास्त्री माध्यमिक स्कल के छात्र सांई सहगल का उत्कृष्ट विद्यालय में स्वागत किया गया।

