ऐसे फैसले से तो प्रभावित होगा चुनावी कामकाज

छिन्दवाड़ा/पांढुर्ना. पंचायत चुनाव में 65 बीएलओ और दो मास्टर ट्रेनरों को मतदान दल में शामिल कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है। इनकी ड्यूटूी भी दूसरी जनपद पंचायत में लगाई गई है। इससे स्थानीय स्तर पर कामकाज प्रभावित होगा। एक जुलाई को पांढुर्ना जनपद पंचायत में होने वाले मतदान के पहले बीएलओ को अपने इलाकों में मतदाता पर्चियों का वितरण करना है। कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी भी निभानी है,लेकिन अन्य पंचायत में ड्यूटी लगाए जाने से बीएलओ का कार्य प्रभावित होगा। इसी तरह दो मास्टर ट्रेनर्स की ड्यूटी भी दूसरी विधानसभा क्षेत्र में लगा दी गई है। ये मास्टर ट्रेनर्स पिछले लंबे समय से चुनाव के दौरान पांढुर्ना में सक्रिय रहे है। सामग्री वितरण से लेकर मतदान दलों को होने वाली समस्याओं के लिए मास्टर ट्रेनर्स का होना जरूरी है। अब 63 प्रत्याशी चुनाव मैदान में: नगरीय निकाय चुनाव में नाम वापसी के अंतिम दिन अमरवाड़ा में 19 दावेदारों ने अपने फार्म वापस ले लिए। अब भाजपा, कांग्रेस, निर्दलियों सहित कुल 63 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। मिली जानकारी के अनुसार वार्ड दो से सूरज ठाकुर, 3 से बबलू डेहरिया, शेख हसन, 5 से गीता वरकडे, सात से नीलेश साहू, निलेश कुमार साहू, भुवन मालवीय, 8 लक्ष्मीबाई तिवारी, सुलेखा जैन ने नामांकन वापस ले लिए। इसी तरह वार्ड 9 से देवकी बाई वर्मा, ब्रजकुमारी वर्मा, विनीता वर्मा, सुनीता वर्मा, वार्ड 10 से भवानी प्रसाद वर्मा, 11 किशोर पीपले ,सुंदर अहरवार, वार्ड 12 से सविता नामदेव, 14 संदीप पुरोहित ,सरजू प्रसाद वर्मा ने अपना नामांकन वापस ले लिया। अब भाजपा, कांग्रेस, निर्दलीयों सहित कुल 63 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है।

Election work will be affected by such a decision