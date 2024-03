ईवीएम नहीं बैलेट पेपर से कराए जाएं चुनाव

संविधान बचाओ समिति के तत्वावधान में सोमवार को आम जनता को हो रही तकलीफों के बारे में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन एसडीएम अंकिता त्रिपाठी को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि देश में अपराध, महंगाई, बेरोजगारी चिंता का विषय बन चुकी है। वर्तमान सरकार इन समस्याओं को दूर करने में नाकाम साबित हुई है। आगामी समय में होने वाले लोकसभा चुनाव में ईवीएम को भी हटाने की मांग रखी गई।

Elections should be conducted through ballot paper and not EVM.