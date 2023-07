इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल कर्मियों ने खदान में जाने से किया इनकार

Submitted by:

वेकोलि अंबाड़ा उपक्षेत्र प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए करीब साठ फीसदी इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल कर्मचारियों ने मंगलवार को काम का बहिष्कार किया। दोनों विभाग में लगभग 200 कर्मचारी कार्यरत हैं। मंगलवार सुबह प्रथम पाली में 60 कर्मचारियों ने मुआरी कोयला खदान में उतरने से इनकार कर दिया।

electrical and mechanical personnel refused to enter the mine