ट्रक में फंस कर टूटा विद्युत तार, बड़ा हादसा टला

Submitted by:

सिंगोड़ी में शुक्रवार रात्रि 9 बजे बस स्टैंड पर ट्रक में फंसकर विद्युत तार टूट गया । रजोला की तरफ जा रहे ट्रक में मशीन लदी हुई थी । बस स्टैंड तिराह के ऊपर विद्युत तार जगह जगह लटक रहे थे उक्त तार ट्रक के ऊपर फंसकर टूट गया था । चिंगारिया निकलने लगी। राहगीरों ने ट्रक को रूकवाया नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था।

Electrical wire gets stuck in truck and breaks, major accident averted