बेसहारा के घर में कराया बिजली कनेक्शन

छिन्दवाड़ा/उमरानाला. सौसर विधायक विजय चौरे ने इन्दिरा आवास कॉलोनी उमरानाला में वर्षों से निवास कर रही विकलांग महिला के घर में बिजली कनेक्शन कराया। महिला के साथ उसकी बेटी रहती है। वह भी विकलांग है । पति का निधन हो चुका है। इनके घर बिजली कनेक्शन नहीं था। मां -बेटी मिट्टी तेल के दिए से प्रकाश की व्यवस्था कर अपना जीवन यापन कर रहे थे। मोहल्ले वालों ने विधायक से बेसहारा मां -बेटी के घर बिजली कनेक्शन कराने की मांग की थी। विधायक चौरे ने इस कार्य के लिए ब्लॉक कांग्रेस मोहखेड़ के कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर डोंगरे, क्षेत्रीय कांग्रेस तंसरामाल अध्यक्ष मनोज कड़वे को जिम्मेदारी सौंपी। मंगलवार को गरीब विकलांग सुशीला बाई के घर बिजली कनेक्शन कर दिया गया। इंदिरा आवास कॉलोनी गायत्री मंदिर निवासियों ने विधायक विजय चौरे का आभार व्यक्त किया है। जयंती मनाई: अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी सुभाषचंद्र बोस की जयंती इंडियन वेटरन्स ऑर्गनाइजेशन , प्रयास जीने की नई सोच संगठन व डॉ.राजेन्द्र प्रसाद चौक के वार्डवासियों ने मनाई। नागरिकों ने बोस के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर अभिवादन किया । देश की एकता और अखंडता के लिए नेताजी के आदर्शों पर चलने की बात रखी। आईवीओ जिला महासचिव प्रदीप कलसकर ने सभी को स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया। कार्यक्रम में एमएम पुरी, प्रयास के अध्यक्ष राजेश गुजर,कोषाध्यक्ष अशोक भुसारी उपस्थित थे। बच्चों ने देशभक्ति के नारे लगाए। सुभाष चौक में जयंती मनाई गई। सुबह नवोदय मित्र मंडल समिति ने उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर चंद्रशेखर गुर्वे, डा. गुलाबराव पांडे, मुन्नाभाई अब्दुल कलाम अंसारी,शंकर धुंडे, दिनकर पातुरकर, श्याम ठाकरे ने सम्बोधन दिया। संचालन गणेश खारकर ने व धनराज वाट ने आभार प्रदर्शन किया।

Electricity connection made in the house of destitute