जानलेवा हो सकती है जर्जर पोलों पर टिकी विद्युत व्यवस्था

छिन्दवाड़ा/परासिया.परासिया इलाके में जर्जर हो चुके बिजली के पोल कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकते है। खंभों की हालत को देख कर किसी को भी सिहरन छूट सकती है पर ये प्रशासन को नजर नहीं आते। मानसून आने को है पर विद्युत विभाग ने नगर के मार्केट और आबादी क्षेत्र में दर्जनों स्थानोंं पर लगे जर्जर सीमेंट पोल को बदलने पर ध्यान नहीं दिया है। इनमें में दरारें आ गई हैं, सीमेंट-कांक्रीट झडऩे से लोहे की राड दिखने लगी हैं। मानसून के दौरान तेज हवाएं चलने और तेज बारिश होने पर जर्जर बिजली के पोल के टूटने और करंट फैलने की आशंका रहेगी। विभाग के परासिया अधीक्षण यंत्री केएल मेरावी कहते हैं कि वर्तमान में किसी पोल को बदलने की मांग नहीं है। हालांकि बरसात और आंधी तूफान को ध्यान मेंं रखते हुए 30 पोल की डिमांड भेजी गई है। वहीं कृषि उप उपज मंडी के मुख्य गेट के सामने पाल मोहल्ला में बिजली का पोल जर्जर है। स्थानीय निवासी शंकर पाल, विनोद मालवीय व रामपाल ने विद्युत विभाग को आवेदन देकर जर्जर सीमेंट पोल की जगह नया लोहे का पोल लगाने मांग की है। वहीं बी. टाइप क्वाटर्स के पीछे बाजार क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट का पोल जर्जर है। यहां बाजार दिवस रविवार व गुरुवार को भारी भीड़ रहती है। वर्षाकाल में कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। उमरेठ क्षेत्र में दो जर्जर पोल को विद्युत विभाग ने बदलकर लोहे के पोल लगाए हैं। हांलाकि यहां भी लगभग एक दर्जन स्थानों पर जर्जर सीमेंट पोल के सहारे विद्युत लाइन का विस्तार हुआ है। उमरेठ के अलावा मोरडोंगरी क्षेत्र के गांवों में भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है।

Electricity system resting on shabby poles can be fatal