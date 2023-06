अस्पताल के एक्सरे रूम में युवती संग आपत्तिजनक हालत में पकड़ाया कर्मचारी, पढ़ें पूरी खबर क्या है मामला

Submitted by:

सिविल अस्पताल पांढुर्ना. के एक्स रे कक्ष में सोमवार रात रेडियोग्राफर नारायण मेहरा एक युवती के साथ पकड़ा गया। युवती छिंदवाड़ा की रहने वाली बताई जा रही है।

Employee caught in objectionable condition with girl in hospital's