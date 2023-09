आदिवासी समाज के देवस्थान पर अतिक्रमण, अन्न त्याग आंदोलन की चेतावनी

मजदूर केन्द्र के पास आदिवासी देव स्थान से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर आदिवासी समाज ने रैली निकालकर अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। समाज के लोगों ने कहा यदि जल्द अतिक्रमण नहीं हटाया तो अन्न त्याग आंदोलन किया जाएगा।

Encroachment on the temple of tribal community, warning of food sacrifice movement