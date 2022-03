दो माह की मोहलत मांगते हुए खत्म कराया अनशन

आखिर पांच दिन बाद प्रशासन ने 7 मार्च से अनशन कर रहे आदिवासी समाज के लोगों की सुध ली। मांगों को पूरा करने का आश्वासन देते हुए शनिवार को विधायक निलेश उईके व एसडीएम आरआर पांडे ने फलों का रस पिलाकर अनशन खत्म कराया। आदिवासी समाज भवन के लिए जमीन सहित छह बिंदुओं को लेकर भारतीय गोंडवाना पार्टी के कार्यकर्ता सात मार्च को अनशन पर बैठे थे। विधायक निलेश उईके व एसडीएम आरआर पांडेअनशन स्थल पर पहुंचे। पार्टी पदाधिकारियों से बात की और दो माह की मोहलत मांगी।

छिन्दवाड़ा/ पांढुर्ना. आखिर पांच दिन बाद प्रशासन ने 7 मार्च से अनशन कर रहे आदिवासी समाज के लोगों की सुध ली। मांगों को पूरा करने का आश्वासन देते हुए शनिवार को विधायक निलेश उईके व एसडीएम आरआर पांडे ने फलों का रस पिलाकर अनशन खत्म कराया। आदिवासी समाज भवन के लिए जमीन सहित छह बिंदुओं को लेकर भारतीय गोंडवाना पार्टी के कार्यकर्ता सात मार्च को अनशन पर बैठे थे। विधायक निलेश उईके व एसडीएम आरआर पांडेअनशन स्थल पर पहुंचे। पार्टी पदाधिकारियों से बात की और दो माह की मोहलत मांगी। बाद में फलों का रस पिलाकर अनशन खत्म कराया। इस मौके पर पूर्व विधायक जतन उईके, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विश्वास कांबे, तहसीलदार छवि पंत, कांग्रेस नेता ओम पटेल भी उपस्थित थे। एसडीएम पांडे ने कहा कि भवन निर्माण के लिए जमीन , पेयजल के लिए कामठीकलां जलाशय का निर्माण कराने की मांग शासन स्तर की है जिसे प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। इसी तरह अन्य राजस्व विभाग से जुड़ी मांगों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अनशनकारी भागोंपा के प्रदेश सचिव कृष्णकुमार बरडे ने बताया कि अधिकारियों से दो माह में मांगें पूरा करने का आशवासन मिला है। दो माह बाद भी यदि कुछ नहीं हुआ तो पुन: आंदोलन करेंगे। उल्लेखनीय है कि सात मार्च से आदिवासी भवन निर्माण समिति के बैनर तले आदिवासी नेता कृष्णकुमार बरडे, संजय परतेती, रंचु सरेयाम, श्यामराव कवडेती, दिलीप धुर्वे, विनोद गजभिये, राजू परतेती, प्रेम सहलामे, विजय टेकाम, संजय उईके, अविनाथ उईके, सद्दू कुमरे, रामनाथ कुमरे, परसराम परतेती अनशन पर बैठे थे। इस दौरान जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता मौजूद थे।

Ended the fast by asking for two months' time