उद्यमी योजना में पंजीयन के लिए वसूले सात सौ रुपए,शिकायत पर लौटने पड़े

छिन्दवाड़ा/पांढुर्ना. शहर के एक कियोस्क संचालक ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में पंजीयन के नाम पर एक आवेदक से सात सौ रूपए वसूल लिए। जिला कलेक्टर से की गई शिकायत के बाद एसडीएम आरआर पांडे ने प्रकरण की जांच की। बाद में वास्तविक पंजीयन शुल्क ले कर शेष राशि आवेदक को लौटाई गई।मिली जानकारी के अनुसार रजाड़ी पिपला के जितेन्द्र सोमकुंवर ने शहर में कियोस्क गायत्री एजुकेशन सेंटर पर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में पंजीयन कराया। इसका नियमानुसार शुल्क 110 रुपए है। पर कियोस्क ऑपरेटर ने आवेदक से सात सौ रूपए वसूल लिए। जितेन्द्र ने इस पर आपत्ति भी जताई, पर कियोस्क ऑपरेटर नहीं माना। जितेन्द्र ने जिला कलेक्टर से इसकी शिकायत की। प्रकरण की जांच करते हुए एसडीएम ने ऑपरेटर की गलती बताते हुए आवेदक को शेष राशि वापस कराई। जांच प्रतिवेदन जिला कार्यालय प्रेषित किया है। तहसील उमरेठ की पंचायत तिगाई के रहवासियों ने वर्ष 2013-14 के दौरान पंचायत सचिव और सरपंच द्वारा निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाकर कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की है। मामले की जांच में लगभग 21 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। जांच टीम ने 30 अगस्त को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया, किन्तु अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि पंचायत ने नलजल योजना में 7 लाख, 98 हजार, 219 रु., पंचायत भवन मरम्मत में 1 लाख, 15 हजार रु., कार्यालय के लिए फर्नीचर एवं अन्य सामग्री खरीदी में 1 लाख रु., मुरम पर खर्च 75 हजार, 6०० रुपए खर्च किया जाना भ्रष्टाचार की श्रेणी में शामिल है। जिससे सरपंच- सचिव से 20 लाख, 88 हजार, 961 रुपए वसूली योग्य है। जांच प्रतिवेदन जपं परासिया को भेजा गया है।

Enrollment in Entrepreneur Scheme Seven hundred rupees recovered for this, had to return to the complaint