सफाई, जलापूर्ति के बाद भी वेकोलि ने हाउस टैक्स देना बंद किया

वेकोलि की बंद कोयला खदानों की कॉलोनियों के आवासों की मरम्मत लंबे समय से नहीं हुई है।अधिकांश स्थानों पर स्थानीय नगरीय संस्था तथा ग्राम पंचायतें साफ सफाई, पेयजल सप्लाई तथा सडक़ नाली निर्माण कराती हैं। पहले वेकोलि प्रबंधन कॉलोनियों का हाउस टैक्स का भुगतान स्थानीय संस्थाओं को करता था , लेकिन बाद में वेकोलि प्रबंधन ने मकान संपत्ति कर का भुगतान करना भी बंद कर दिया।

Even after cleaning and water supply, the corporation stopped paying house tax.