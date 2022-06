आदेश के बाद भी प्राइवेट स्कूल ने बदली यूनिफार्म, बेचने के लिए लगाई दुकान

पालकों की शिकायत पर शिक्षा विभाग ने तार बाजार पेट्रोल पंप के सामने एक दुकान में बिक रही यूनिफार्म का पंचनामा बनाया। बीआरसी लहु सरोदे, बीएसी संजय बांबल दुकान में पहुंचे तो वहां सिर्फ गेसंस पब्लिक स्कूल की ड्रेस बिकते हुए पाई गई। प्राइमरी की ड्रेस 1600 रुपए तक तो मिडिल कक्षाओं की ड्रेस 2400 रुपए तक में बेची जा रही थी। अधिकारियों ने बताया कि शाला प्रबंधन को स्वयं किसी भी प्रकार की किताबें या यूनिफार्म बेचने की अनुमति नहीं है।

छिन्दवाड़ा/ पांढुर्ना. पालकों की शिकायत पर शिक्षा विभाग ने तार बाजार पेट्रोल पंप के सामने एक दुकान में बिक रही यूनिफार्म का पंचनामा बनाया। बीआरसी लहु सरोदे, बीएसी संजय बांबल दुकान में पहुंचे तो वहां सिर्फ गेसंस पब्लिक स्कूल की ड्रेस बिकते हुए पाई गई। प्राइमरी की ड्रेस 1600 रुपए तक तो मिडिल कक्षाओं की ड्रेस 2400 रुपए तक में बेची जा रही थी। अधिकारियों ने बताया कि शाला प्रबंधन को स्वयं किसी भी प्रकार की किताबें या यूनिफार्म बेचने की अनुमति नहीं है। इसी तरह कोविड काल को ध्यान में रखते हुए फिलहाल यूनिफार्म नहीं बदलने के लिए कहा गया था। फिर भी गेसंस पब्लिक स्कूल ने आदेश का पालन नहीं किया। एसडीएम के निर्देश पर पंचनामा कार्रवाई की गई है। गेसंस पब्लिक स्कूल पर चुनाव बाद कार्रवाई हो सकेगी।आबकारी विभाग ने शहर के अम्बिका लॉन में शराब की अवैध बिक्री का भंडाफोड़ किया है। यहां से 12 पाव विदेशी शराब जब्त की गई है। आबकारी निरीक्षक नरेंद्र नागेश ने बताया कि इस लॉन से शराब बेचे जाने की खबर मिल रही थी। आबकारी विभाग के दल ने कार्रवाई करते हुए 12 पाव अंग्रेजी शराब जब्त कर मामला दर्ज किया गया है। ग्राम सेजा में घर में बकरी घुस जाने की बात पर एक महिला के साथ मारपीट की गई। बताया जाता है कि प्रियंका पति मुकेश वर्मा के घर में दीपक की बकरी घुस गई। प्रियंका ने उलाहना दिया तो विवाद बढ़ गया। दीपक ने महिला की घर में घुसकर मारपीट की। उप निरीक्षक भारती मसराम ने मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू की है।

Even after the order, the private school changed the uniform, set up a shop to sell