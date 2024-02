मृगबहार संतरे के भी नहीं मिल रहे पूरे दाम

संतरा उत्पादक किसानों को लगातार दूसरे सीजन में भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आंबिया बहार के बाद मृगबाहर में दाम नहीं मिलने से चेहरों पर मायूसी छाई है। क्षेत्र में मृग बहार की बंपर पैदावार हुई है पर पूरे दाम नहीं मिलने से किसानों की मेहनत भी नहीं निकल पा रही है। इस पर बेमौसम बारिश ने परेशानी और बढ़ा दी है।

Even Mrigbahar oranges are not getting full price