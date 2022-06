पीने का साफ पानी भले ही नहीं मिले पर शराब हर किस्म की उपलब्ध

मोहगांव इलाके के ग्रामीणों का कहना है कि भले ही गांवों में पीने के साफ पानी की व्यवस्था नहीं हो पर शराब आसानी से मिल जाती है। मांगते ही महुआ से बनी कच्ची शराब से लेकर विदेशी मदिरा भी मिल जाती है। शराब का कारोबार अवैध रूप से हो रहा है। पंचायत चुनावों में महुआ की शराब भी खूब बेची जा रही है। मुंगनापार, भुम्मा, जामलापानी, मरराम, देवली, भाजीपान, नंदेवाणी, कोपरावाडी , रज़ाडी, उमरमुक्ता, सावजपानी , पिपला ग्रामों में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है।

छिन्दवाड़ा/ मोहगांव. मोहगांव इलाके के ग्रामीणों का कहना है कि भले ही गांवों में पीने के साफ पानी की व्यवस्था नहीं हो पर शराब आसानी से मिल जाती है। मांगते ही महुआ से बनी कच्ची शराब से लेकर विदेशी मदिरा भी मिल जाती है। शराब का कारोबार अवैध रूप से हो रहा है। पंचायत चुनावों में महुआ की शराब भी खूब बेची जा रही है। शराब की वजह से समाज का माहौल बिगड़ रहा है। मुंगनापार, भुम्मा, जामलापानी, मरराम, देवली, भाजीपान, नंदेवाणी, कोपरावाडी , रज़ाडी, उमरमुक्ता, सावजपानी , पिपला ग्रामों में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। शिकायत किए जाने के बावजूद जिम्मेदार विभाग आंखें मूंदे हुए हैं। बताया जाता है कि गांवों में कई लोग सुबह से ही शराब के ठिकानों पर पहुंच जाते हैं। जगह-जगह डिस्पोजल गिलास तथा शराब की खाली बोतलों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह धंधा किस कदर फल फूल रहा है। गांवों के कई इलाकों से संभ्रांत परिवार के लोग आने -जाने से कतराने लगे हैं। कई बार पुलिस और आबकारी विभाग से शराब के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने की मांग की जा चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि दोनों विभागों को अवैध कारोबार के ठिकाने पता है, पर आंखें मदे बैठे हैं। इधर भी मांग की है। पांढुर्ना बस स्टैड स्थित दो दुकानों पर आरआर कपास का प्रतिबंधित बीज बेचने का आरोप लगा है। पहले बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित बीज बेचा जाता था। पिछले दो वर्षों में ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद बड़े व्यापरियों ने इस धंधे से तौबा कर ली है , लेकिन बस स्टैण्ड की छोटी- बड़ी दुकानों के संचालकों ने इसे बेचना नहीं छोड़ा। मंगलवार को एक किसान ने ये आरोप लगाया। कृषि अधिकारी केएफ कोहले का कहना है कि बीज की जांच कराने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। अभी चुनाव में ड्यूटी लगी है। इसके बाद जांच होगी। उसके बाद ही पता लग पाएगा की आरोप सही है या गलत।

