मध्यप्रदेश शिक्षक संघ इकाई सौंसर ने कहा है कि गत कई माह से शिक्षक वैक्सीनेशन का कार्य कर रहे हैं । चेकपोस्ट पर सेवाएं दे रहे हैं। यह कार्य अब अन्य विभागों को सौंपा जाए। परीक्षा का समय नजदीक होने के कारण समयावधि में छात्रों का पाठ्यक्रम पूर्ण करना है।

Exams near, get rid of corona duty