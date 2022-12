उत्कृष्ट स्कूल: नाम के अनुरूप नहीं मिली व्यवस्थाएं

जिला कलेक्टर शीतला पटले ने मोहखेड़ में विभिन्न शासकीय भवनों और विकास कार्योंं का निरीक्षण किया। उत्कृष्ट विद्यालय में शिक्षकों के विद्यार्थियों की उपस्थिति के संबंध में समुचित जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर नाराजगी व्यक्त की। वर्चुअल क्लास बंद मिलने व संचालन के संबंध में कोई प्लान नहीं होने पर उन्होंने विकासखंड शिक्षा अधिकारी के प्रति कड़ी नाराजगी जाहिर की।

Excellent School: Arrangements not found according to the name