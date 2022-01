बूथ विस्तारकों को योजना की बारीकियां समझाई

भारतीय जनता पार्टी की बूथ विस्तारक योजना के तहत विधानसभा क्षेत्र स्तरीय बूथ विस्तारक कार्यशाला अमरवाड़ा में हुई। जिला संगठन प्रभारी संतोष पारिख के मुख्य आतिथ्य ,पूर्व मंत्री नाना भाउ मोहड़ की अध्यक्षता में नई मतदान केंद्र समिति का गठन व प्रत्येक ग्राम में बूथ विस्तारक नियुक्त किया गया। साथ ही ऐप भी जारी किया है।

छिन्दवाड़ा/अमरवाड़ा. भारतीय जनता पार्टी की बूथ विस्तारक योजना के तहत विधानसभा क्षेत्र स्तरीय बूथ विस्तारक कार्यशाला अमरवाड़ा में हुई। जिला संगठन प्रभारी संतोष पारिख के मुख्य आतिथ्य ,पूर्व मंत्री नाना भाउ मोहड़ की अध्यक्षता में नई मतदान केंद्र समिति का गठन व प्रत्येक ग्राम में बूथ विस्तारक नियुक्त किया गया। साथ ही ऐप भी जारी किया है। चौरई विधानसभा क्षेत्र स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला टाप गांव में आयोजित की गई । बैतूल के भाजपा नेता जितेंद्र कपूर ने कहा बूथ की सरंचना से भाजपा को मजबूत बनाना है। परासिया में शक्ति केंद्र विस्तारक एवं संयोजकों ने बडक़ुही भीमराव अंबेडकर शक्ति केंद्र में बैठक ली। वार्ड चार से छह तक के शक्ति केंद्र के विस्तारक माया डेहरिया, संयोजक देवानंद बाथरे, सह संयोजक धीरज यदुवंशी तथा बूथ के कार्यकर्ता शामिल रहे। इस दौरान वार्ड समिति गठन पर चर्चा की गई।पांढुर्ना. स्थानीय जगनाडे सभागृह में बूथ विस्तारक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। पांढुर्ना नगर व ग्रामीण ,नानबाड़ी ,सावरी मंडलों के शक्ति केंद्रों के विस्तारक ,सह विस्तारक पदाधिकारी उपस्थित रहे। होशंगाबाद के दीपक अग्रवाल, जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री वैशाली महाले ने बूथ विस्तार योजना की बारीकियों से अवगत कराया। मीडिया प्रभारी अर्पण महंत ने एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई। ग्रामीण मंडल विस्तारक राहुल मोड़ ,नगर सह विस्तारक दीपक कॉमेडी नांदनवाड़ी के विस्तारक मोरेश्वर मर्सकोले, सांवरी विस्तारक कमलेश उइके उपस्थित रहे। बैठक में मंडल उपाध्यक्ष मुनिराज इंदौरकर, विमला इवनाती मुन्नू इवनाती, भानु भलावी, योगेश मिश्रा, आनंद कठोते, हनी खान, रवि राज, दीपक कैथवास, सोनू कठोते कृष्णा डेहरिया, लता उइके सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

