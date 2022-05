दो आदिवासी युवकों की हत्या पर जताया आक्रोश

सिवनी के ग्राम सिमरिया में 2 मई को दो आदिवासियों की हत्या की घटना पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने राज्यपाल से न्यायिक जांच की मांग की है। एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में ब्लॉक अध्यक्ष सुनील इरपाची, ब्लॉक प्रभारी रामकृष्ण इवनाती, नंदू उइके, रोशन इरपाची, मधुकर संजय पंदरे, पांढुरंग धुर्वे, रूपेश तडाम और कमलेश धुर्वे ने दो आदिवासियों की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या को दुखद बताया है। ज्ञापन में उल्लेख किया कि आरोपी पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था को चुनौती देकर आदिवासियों पर अत्याचार कर रहे है।

छिन्दवाड़ा/पांढुर्ना. सिवनी के ग्राम सिमरिया में 2 मई को दो आदिवासियों की हत्या की घटना पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने राज्यपाल से न्यायिक जांच की मांग की है। एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में ब्लॉक अध्यक्ष सुनील इरपाची, ब्लॉक प्रभारी रामकृष्ण इवनाती, नंदू उइके, रोशन इरपाची, मधुकर संजय पंदरे, पांढुरंग धुर्वे, रूपेश तडाम और कमलेश धुर्वे ने दो आदिवासियों की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या को दुखद बताया है। ज्ञापन में उल्लेख किया कि आरोपी पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था को चुनौती देकर आदिवासियों पर अत्याचार कर रहे है। इनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई नहीं किए जाने पर आदिवासियों में संदेह और आक्रोश व्याप्त है। इसलिए घटना की उच्च स्तरीय जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए। मृतकों के परिजन को दो-दो करोड रुपए की सहायता, आदिवासियों का उत्पीडऩ करने वाले संगठनों पर प्रतिबंध की मांग की है। सौंसर में आदिवासी संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। इसमें सिमरिया के घटना क्रम पर कहा गया है कि प्रदेश में पुलिस प्रशासन एवं कानून व्यवस्था को लगातार चुनौती दी जा रही है। आदिवासी समुदाय पर अत्याचार किया जा रहा है। आदिवासी संगठनों ने घटना की निंदा करते फ ास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग ,मृतकों के परिजन को दो-दो करोड रुपए की सहायता, आदिवासियों का उत्पीडऩ करने वाले संगठनों पर प्रतिबंध की मांग की है। यदि ऐसा नहीं किया तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर बृजेश उईके, हीरामन विश्वकर्मा, अंकुश उईके, यश उईके, भारत इरपाची, कपिल टेकाम, रामकृष्णाधुर्वे,जयदेव उइके, शिवाकर कुशराम व आदिवासी समुदाय के लोग मौजूद थे।

Expressed anger over the killing of two tribal youths