रक्षा सूत्र बांध कर पुलिस टीम पर जताया भरोसा

हिवराकला में दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या के मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम का गांव की महिलाओं ने सम्मान किया। चौरई थाना प्रभारी बीवी टांडिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने महज 36 घंटे के बाद ही आरोपी को पकडक़र सलाखों के पीछे पहुंचाया था। पुलिस की कार्रवाई से प्रभावित होकर ग्रामीणों ने शनिवार को पुलिस टीम को हिवराकला बुलाकर स्वागत किया। इस दौरान गांव की महिलाओं ने थाना प्रभारी को रक्षा सूत्र बांधकर महिलाओं की रक्षा करने में सदैव तत्पर रहने का आग्रह किया।

expressed confidence in the police team by tying the security thread