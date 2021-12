पीडि़त दुकानदार की सहायता के लिए बढ़ाए हाथ

छिंदवाड़ा रोड स्थित साइकिल स्टोर में आग लगने से पीडि़त दुकानदार की नटनी माई नगर भोज समिति और नगर साहू समाज ने दस-दस हजार रुपए की सहायता की है। मंगलवार रात साइकिल स्टोर में आग से 10 लाख का नुकसान होना बताया गया है। सहायता राशि पीडि़त दीपक साहू संजय साहू को दी गई है ताकि फिर से अपना व्यापार शुरू कर सकें। पीडि़त ने नगर वासियों से सहयोग करने की अपील की है।

छिन्दवाड़ा/अमरवाड़ा. नगर के छिंदवाड़ा रोड स्थित साइकिल स्टोर में आग लगने से पीडि़त दुकानदार की नटनी माई नगर भोज समिति और नगर साहू समाज ने दस-दस हजार रुपए की सहायता की है। मंगलवार रात साइकिल स्टोर में आग से 10 लाख का नुकसान होना बताया गया है। सहायता राशि पीडि़त दीपक साहू ,संजय साहू को दी गई है ताकि फिर से अपना व्यापार शुरू कर सकें। पीडि़तों ने नगर वासियों से सहयोग करने की अपील की है। इस मौके पर बालकृष्ण साहू,गणेश साहू ,राधेश्याम सोनी,पं. भूपेंद्र मिश्रा ,सुमेर चंद साहू, श्याम चौरसिया मुकेश डेहरिया ,उपस्थित रहे। पांढुर्ना द्मह्य सरकारी अस्पताल में पिछले दिनों से भर्ती एक मरीज की देखभाल के लिए कोई परिजन नहीं था। अस्पताल कर्मियों ने उपचार कर उसे ठीक किया । बुधवार को मरीज पूरी तरह ठीक हो गया तो उसने अपना पता तीवसा महाराष्ट्र का बताया। इसके बाद डॉ मिलिंद गजभिये के सूचना पर एम्बुलेंस चालक विष्णु ने वाहे गुरू फाउंडेशन के सहयोग से मरीज को उसके घर तक पहुंचाया। फाउंडेशन के सदस्यों ने बताया कि मरीज तीवसा पहुंचा तो घर का पता भूल गया ,लेकिन एम्बुलेंस चालक की समझबूझ से उसे परिवार तक पहुंचाया जा सका । परिवार के सदस्यों ने बताया कि मरीज लंबे समय से लापता था ।उमरानाला में अभी तक वैक्सीन लगवाने से वंचित लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी -कर्मचारी सहित सरस्वती शिशु मंदिर हाईस्कूल उमरानाला के प्राचार्य मनोज देशमुख,मनोज पाटिल, कैलाश बघेल, सूरज कोचिंग क्लासेस के सूरज भावरासे ,दीपक साहू,रागिनी लोखंडे व साइंस कोचिंग क्लासेस के कृष्णा कोल्हे,वीरेंद्र फरकार, उपस्थित रहे।

Extended hand to help the victim shopkeeper