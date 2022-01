चौराहे पर ‘तीसरी आंख’ की नजर

पांढुर्ना शहर के तीन शेर चौक पर नगर पालिका ने तीन सीसीटीवी कैमरे लगाए है । पिछले महीने आरक्षक दीपेन्द्र जावलकर की मौत के बाद तीन शेर चौक पर सीसीटीवी लगाने की मांग तेज हो गई थी । नगर पालिका ने मांग को पूरा करने की बात कही थी । शनिवार को तीनों ओर से आने वाले वाहनों पर नजर रखने के लिए कैमरे लगा दिए गए। अब यहां की गतिविधियां कैमरे में कैद रहेगी। हालांकि जिला मुख्यालय पर एसपी के प्रयासों से दानदाताओं के सहयोग से पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे ।

छिन्दवाड़ा/पांढुर्ना. शहर के तीन शेर चौक पर नगर पालिका ने तीन सीसीटीवी कैमरे लगाए है । पिछले महीने आरक्षक दीपेन्द्र जावलकर की मौत के बाद तीन शेर चौक पर सीसीटीवी लगाने की मांग तेज हो गई थी । नगर पालिका ने मांग को पूरा करने की बात कही थी । शनिवार को तीनों ओर से आने वाले वाहनों पर नजर रखने के लिए कैमरे लगा दिए गए। अब यहां की गतिविधियां कैमरे में कैद रहेगी। हालांकि जिला मुख्यालय पर एसपी के प्रयासों से दानदाताओं के सहयोग से पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे । लोगों ने पांढुर्ना में भी इस तरह के प्रयास जरूरी बताए। इस बीच शहर के दो वार्डों से शुक्रवार रात चोरी हुए दो कारों के मामले में पुलिस अभी खाली हाथ है । पुलिस ने वाहन मालिकों के साथ जगह जगह जाकर आरोपियों की जानकारी जुटाने कोशिश की ,लेकिन कोई सुराग नहीं लग सका है । रानी दुर्गावती वार्ड से अरुण बालपांडे और संतोषी माता वार्ड से योगेश केकतपूरे की कार चोरी हो गई थी।चोरी : चौरई नगर की एक ज्वैलरी दुकान पर खरीदारी के लिए आई महिला के पर्स से अस्सी हजार रुपए चोरी हो गए। गोपालपुर निवासी अनीता शर्मा रविवार को जेवर खरीदने आई थी जेवर देखने के दौरान ही महिला के पर्स से अस्सी हजार रुपए चोरी होने का मामला सामने आया है चोरी की शिकायत पुलिस थाने में की गई । पुलिस टीम ने सीसीटीवी फु टेज खंगाले हैं जिसमें एक संदिग्ध महिला नजर आई है । पुलिस मामले की जांच कर रही है ।

Eye of the 'third eye' at the crossroads