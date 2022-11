परिवार को बचाने की जद्दोजहद में भर आईं आंखें

Submitted by:

परामर्श केंद्र में उस समय माहौल भावुक हो गया जब पत्नी को मनाने के दौरान एक पति की आंखों में आंसू भर आए। प्रकरण के अनुसार पत्नी ने सास ससुर पर आरोप लगाया था कि वे उसे परेशान करते हैं । इसलिए वह अपने पति के साथ नहीं रहेगी। सास-ससुर ने बेटे और बहू का वैवाहिक जीवन बचाने के लिए निर्णय लिया कि वे अपने मर्जी के अनुसार अलग रहेंगे तथा उनकी बेटी भी अपने भाई भाभी के साथ रहेगी । इस पर बेटा भावुक हो रोने लगा।

Eyes filled with struggle to save the family