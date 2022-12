हर वार्ड में सुविधा, पर नदी किनारे हो रहे निवृत्त

सभी 15 वार्डों में सामुदायिक शौचालय होने के बाद भी कई लोग नदी किनारे घाटों को ही गंदा करने से बाज नहीं आ रहे । सर्पा नदी किनारे प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर मंदिर के साथ अन्य देवालय हैं। दूर-दराज से लोग दर्शन -पूजा के लिए आते हैं। घाटों के किनारे अलसुबह लोग शौच से निवृत्त होते हैं। इससे नदी का जल प्रदूषित हो रहा है ।

Facility in every ward, but retired on the banks of the river