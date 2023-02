नेशनल स्पोट्र्स यूनिवर्सिटी इंफाल के असिस्टेंट प्रोफेसर अंशुमन बल ने ट्रेनिंग व इंजरी के संबंध में पेपर प्रस्तुत किया। शारीरिक शिक्षा और खेल में कॅरियर , कोर्स और महाविद्यालय के बारे में विस्तृत रूप से बताया। खेल में चोट कैसे लगती है उसके निदान के रूप में क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि खेलना ,गिरना और फिर उठना ही खिलाड़ी की पहचान है।

