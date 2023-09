शक और शराब से टूट रहे परिवार

Submitted by:

परिवार परामर्श केन्द्र में सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में पत्नी ने बताया कि विवाह को 12 साल बीत गए है, पति उसके चरित्र पर शक करता है। अक्सर शराब पीकर मारपीट करता है। प्रताडऩा से तंग आकर महिला ने अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। समझाईश के बाद भी राजीनामा नहीं होने से उन्हें न्यायालय जाने की सलाह दी गई।

Families falling apart due to suspicion and alcohol