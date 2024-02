समझाइश से सुलझाए जा रहे पारिवारिक विवाद

Submitted by:

परिवार परामर्श केंद्र में 12 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। दो प्रकरणों में न्यायालय जाने की सलाह दी गई। एक बंद किया गया। शेष में अगली पेशी दी गई। एक मामले में पक्षकार पत्नी ने कहा कि तीन वर्ष पूर्व विवाह हुआ। एक माह तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद ससुराल वालों का बर्ताव बिगडऩे लगा। एक वर्ष से मायके में रह रही हूं ।

Family disputes are being resolved through consultation