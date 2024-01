छकड़ा में फंसकर दूर तक घिसटते गया किसान, मौत

खेड़़ीकला में बुधवार दोपहर को हादसे में एक किसान की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार छकड़े में बंधे बैल भडक़ उठे और अचानक भागने लगे। छकड़े में पैर फंसने से किसान नंदकिशोर भलावी (54) भी दूर तक घिसटता चला गया। सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई।

Farmer got stuck in Chhakra and dragged himself for a long distance, died