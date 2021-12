किसानों को जरूरत से आधा मिल रहा खाद

किसानों को रबी फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रहा है। पिछले 15 दिनों से रैक नहीं लगने के कारण खाद का संकट हो गया हैं। इधर किसानों को गेहूं के लिए यूरिया की आवश्यकता है। उन्हें मांग के हिसाब से आधी मात्रा में खाद मिल रहा है।

छिन्दवाड़ा/पांढुर्ना . किसानों को रबी फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रहा है। पिछले 15 दिनों से रैक नहीं लगने के कारण खाद का संकट हो गया हैं। इधर किसानों को गेहूं के लिए यूरिया की आवश्यकता है। किसान अपने रकबे के हिसाब से यूरिया खरीदने सोसायटियों में पहुंच रहे है लेकिन उन्हें मांग के हिसाब से आधी मात्रा में खाद मिल रहा है। सेवा सहकारी समिति घनपेठ के प्रबंधक गजानन हुरडे ने बताया कि दस दिनों पहले जो आपूर्ति हुई थी उससे किसानों को रकबे के हिसाब से खाद बांटा गया है। अब समाप्त हो चुका है। रैक लगेगी उसी के बाद यूरिया उपलब्ध हो सकेगा।वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी विनायक नागदवने ने बताया कि पन्द्रह दिन पहले आपूर्ति हुई थी। सोसायटियों की मांग के अनुसार जल्द ही यूरिया उपलब्ध करा दिया जाएगा। वहीं किसानों का कहना है कि खाद जरूरत उन्हें अभी है। ग्राम लोनिया मारू में करीब दो सप्ताह से ट्रांसफार्मर में खराबी से किसान परेशान है। उन्हें बिजली नहीं मिल रही। फसल की सिंचाई नहीं कर पा रहे। किसानों ने 10 दिन पहले बिजली विभाग को ट्रांसफ ार्मर बदलने के लिए आवेदन किया था,पर आज तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया है। करीब 20 किसानों के विद्युत कनेक्शन इसी ट्रांसफार्मर से हैं। उनके मोटर पंप बंद है। ट्रांसफार्मर 25 केवी का है। किसानों ने तत्काल ट्रांसफार्मर को बदलने की मांग की है। डुंगरिया के वार्ड 2 मार्केट एरिया में कूड़ादान की नियमित सफाई नहीं होती। कचरा इधर-उधर फैल रहा है। दुर्गन्ध से आसपास रहने वाले परेशान है। मच्छर बढ़ गए हैं। बीमारी फैलने का डर है। नागरिकों ने तत्काल कूड़ेदान की नियमित सफाई कराने की मांग की है।

Farmers are getting half of the fertilizer needed