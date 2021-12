मोहगांव जलाशय पीडि़त किसान तेज सर्दी के बाद भी धरने पर डटे हुए हैं। पिछले दिनों किसानों से मिलने आए अधिकारी बातचीत के लिए बुलाने का आश्वासन देकर गए पर आज तक बुलाया नहीं गया। जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता अधीक्षक, एसडीएम व तहसीलदार २७ नवम्बर को धरना स्थल पर आए थे।

Farmers are sitting on dharna even in winter