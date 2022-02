किसानों को उतरना पड़ा सडक़ पर

सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने के बाद भी सुनवाई नहीं होने पर किसानों को आखिर खेत छोड़ कर विकास खण्ड मुख्यालय आना पड़ा। धनौरा विद्युत वितरण क्षेत्र के ग्राम घोगरी के नेहरू फील्ड के गुस्साए किसानों ने जय स्तम्भ चौक से रैली निकाली। शहर के विभिन्न मार्गों से होकर रैली एसडीएम कार्यालय पहुंची। एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर किसानों ने अपनी समस्या बताई। इस दौरान विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी भी मौजूद रहे।

छिन्दवाड़ा/पांढुर्ना. सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने के बाद भी सुनवाई नहीं होने पर किसानों को आखिर खेत छोड़ कर विकास खण्ड मुख्यालय आना पड़ा। धनौरा विद्युत वितरण क्षेत्र के ग्राम घोगरी के नेहरू फील्ड के गुस्साए किसानों ने जय स्तम्भ चौक से रैली निकाली। शहर के विभिन्न मार्गों से होकर रैली एसडीएम कार्यालय पहुंची। एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर किसानों ने अपनी समस्या बताई। इस दौरान विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी भी मौजूद रहे। घोगरी के किसानों ने दुर्गेश उईके और रोशन पांसे के नेतृत्व में रैली निकाली। रैली भारत माता की जय के नारे लगाते हुए शहर के मुख्य सडक़ से होते हुए बस स्टैण्ड के रास्ते एसडीएम कार्यालय पहुंची। रैली में प्रशासन को जगाने घण्टी बजाई गई। किसानों ने बताया कि कई बार विद्युत वितरण कंपनी को नेहरू फील्ड के कम दबाव के ट्रांसफार्मर को बदलकर 65 केवी क्षमता वाला ट्रांसफार्मर लगाया जाए। जिससे ट्रांसफार्मर जलने जैसी समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त हो सके, लेकिन विभाग के अधिकारी इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसानों की समस्या पर बिजली विभाग के अधिकारियों ने किसानों को बताया कि उन्होंने पहले ही प्रस्ताव भेज दिया है और शीघ्र ही इसे बदलने की कार्रवाई भी करेंगे। दुर्गेश उईके ने बताया कि हमने सात दिनों का अल्टीमेटम दिया है। वरना सभी किसान धरने पर बैठ जाएंगे। जंगली सूकर : अंबाड़ा बाजार से लगे ग्राम रायबासा के खेतों में जंगली सूकर और नीलगाय फसलों को नष्ट कर रहे हैं। हर दिन किसान जंगली जानवरों से फसलों को बचाने जान पर खेल रहे हैं, लेकिन जंगली जानवर हरियाली देखकर आकर्षित हो रहे हैं और फसलों को नष्ट कर रहे हैं। किसान लता देशमुख, कुंडलिक देशमुख, अशोक नागवंशी, रोशन पांसे अन्य किसानों ने बताया कि हर दिन सूकर चने की फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। नीलगाय भी समुह में आकर खेतों में फसलों को नष्ट कर रही है। जानवरों की इस समस्या को देखते हुए कुछ किसानों ने अधपकी चना फसल को अभी से काटना शुरू कर दिया है। किसानों ने नष्ट हो चुकी फसलों का सर्वे कर फसलों को सुरक्षित रखने के लिए फैंसिंग लगाने की मांग की है।

