किसानों की नींद उड़ी, एक रात में केबल चोरी की 10 वारदातें

कुओं पर लगी मोटर व केबल चोरी की घटनाएं बढऩे से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। ग्राम पारडी में एक ही रात में दस खेतों से केबल चोरी हो गया। पारडी के किसान गणेश कोरडे, अरूण रबड़ेेे, जनार्दन बोबडे, संजय बारंगे, बीजाराम हजारे, राजू कोरडे, कोमल कोरडे के खेतों के कुओं पर लगी मोटर का केबल चोर ले गए।

Farmers lose sleep, 10 incidents of cable theft in one night