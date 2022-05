खेतों में जाने से कतरा रहे किसान

ग्राम कबरपिपला में हिसंक वन्यजीव की आवाजाही से दहशत व्याप्त है। किसानों का कहना है कि खेतों और आबादी के आसपास तेंदुए की वजह से खेतों पर जाने में डर लग रहा है। पिछले दिनों तेंदुए ने एक श्वान का भी शिकार किया था। लोगों ने वन विभाग से तेंदुआ को पकडऩे की गुहार लगाई है। कुछ माह पूर्व ग्राम गोंडी वाढोना में तेंदुआ दिखाई दिया था। अब पास के कबर पिपला में जंगली जानवर की दहशत ने लोगों की नींद उड़ा दी है। ग्रामीणों ने बताया देर रात तेंदुए को देख कुत्ते भौंके थे। कुछ मवेशी रस्सी तुड़ा जान बचा कर भागे।

छिन्दवाड़ा/बोरगांव. सौंसर तहसील के ग्राम ग्राम कबरपिपला में हिसंक वन्यजीव की आवाजाही से दहशत व्याप्त है। किसानों का कहना है कि खेतों और आबादी के आसपास तेंदुए की वजह से खेतों पर जाने में डर लग रहा है। पिछले दिनों तेंदुए ने एक श्वान का भी शिकार किया था। लोगों ने वन विभाग से तेंदुआ को पकडऩे की गुहार लगाई है। कुछ माह पूर्व ग्राम गोंडी वाढोना में तेंदुआ दिखाई दिया था। अब पास के कबर पिपला में जंगली जानवर की दहशत ने लोगों की नींद उड़ा दी है। ग्रामीणों ने बताया देर रात तेंदुए को देख कुत्ते भौंके थे। कुछ मवेशी रस्सी तुड़ा जान बचा कर भागे। एक कुत्ते का तेंदुए ने शिकार कर लिया । अब रात में खेतों में सिंचाई करने जाने वाले किसान डरे हुए हैं। किसानों ने कहा है कि ङ्क्षसचाई के लिए देर रात की बजाय दिन में बिजली दी जाए। वन विभाग के अधिकारी का कहना है कि उनके जानकारी में यह मामला आया है । उच्च अधिकारियों के निर्देश का इंतजार है। हिरासत : अमरवाड़ा थाना क्षत्र के सिंगोड़ी की एक विवाहिता की 21 अप्रैल को जिला अस्पताल में मौत पर पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताडि़त करने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार रजिया (26) पति नावेद की अस्पताल में मौत हो गई थी । उस समय वह गर्भवती थी। रजिया की मायके वालों ने आरोप लगाया कि रजिया का पति एवं ससुर दहेज की मांग करते हुए शारीरिक रूप से प्रताडि़त करते थे । कई सालों से उसे मायके भी नहीं भेजा था। मानसिक रूप से भी रजिया प्रताडि़त थी। रजिया के मायके वालों ने एसडीओपी डॉ. संतोष डेहरिया से शिकायत की। पुलिस ने आरोपी मृतका के पति नावेद (2९) व ससुर सफ अहमद (67 को हिरासत में लिया है। दहेज प्रताडऩा सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर विस्तृत जांच की जा रही है।

Farmers shying away from going to the fields