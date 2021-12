डोलनाला जलाशय के लिए अपनी जमीन दे चुके दस किसान पिछले तीन वर्ष से मुआवजे के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर है। हर बार उन्हें यही जवाब सुनने को मिलता है कि राशि आ जाएगी तो बता देंगे।

Farms submerged in the dam, circling for compensation for three years