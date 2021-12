अमानक स्पीड ब्रेकर से दुर्घटना का डर, संकेतक भी नहीं लगाया

बोरगांव में अधिक ऊंचाई के बने स्पीड ब्रेकर से मोटरसाइकिल सहित वाहन चालक परेशान हैं। आए दिन दुपहिया वाहन पर पीछे बैठी सवारी गिरने से चोटिल हो जाती हैं।

Fear of accident due to non-standard speed breaker, indicator was not even installed