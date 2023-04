मंदिर परिसर में खुले कुएं से हादसे का डर

अंबाड़ा के दुर्गा माता मंदिर परिसर में गंदगी से अटा कुआं खतरे की वजह बनता नजर आ रहा है । कुआं खुला हुआ है व ऊपर तक गंदे पानी से भरा है। नजदीक ही विद्युत ट्रांसफार्मर व डीपी लगी है। समय रहते ट्रांसफार्मर को व्यवस्थित नहीं किया और कुएं को जाली से नहीं ढंका तो कभी भी हादसा हो सकता।

Fear of accident due to open well in temple premises