अनावरण समारोह में व्यवधान की आशंका

छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में व्यवधान की आशंका पर कांग्रेस विधायक ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आरोप लगाया कि पांढुर्ना को जिला बनाने पर सौंसर विधायक विजय चौरे और मुलताई विधायक सुखदेव पांसे ने गलत बयान दिए थे।

