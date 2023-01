वन्यजीव की दहशत,किसान ने खेत में लगाया सीसीटीवी कैमरा

Submitted by:

हिवरासेनडवार में नेशनल हाईवे से लगे खेतों में सोमवार को जंगली जानवर के पगमार्क दिखाई दिए। किसान डरे हुए हैं। इससे पहले यहां बाघ के पगमार्क मिले थे। हालांकि अभी के पगमार्क स्पष्ट नहीं होने से वन विभाग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है। जबकि एक किसान ने खेत में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है।

Fear of wildlife, farmer installed CCTV camera in the field