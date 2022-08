ऐसे गिरा कि निकलना भी मुश्किल

कोयलांचल में भारी बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। नदी -नाले उफन पर है। पुल पर पानी आने से रास्ते बंद हो जाते है तो ग्राम पंचायत खापा स्वामी बस्ती में सोमवार को हर्रा का एक पेड़ सडक़ पर आ गिरा। घटना रात करीब12 बजे हुई। उस समय सडक़ पर आवागमन नहीं था । नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था।

छिन्दवाड़ा/ डुंगरिया . कोयलांचल में भारी बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। नदी -नाले उफन पर है। पुल पर पानी आने से रास्ते बंद हो जाते है तो ग्राम पंचायत खापा स्वामी बस्ती में सोमवार को हर्रा का एक पेड़ सडक़ पर आ गिरा। घटना रात करीब १२ बजे हुई। उस समय सडक़ पर आवागमन नहीं था । नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जाता है कि पेड़ गुप्ति के घर के पीछे सीसी रोड पर गिर गया ,जिससे खापा बस्ती जाने का मार्ग बंद हो गया लोग बड़े मुश्किल से जा पा रहे थे। खास कर महिलाओं और बच्चों को आने जाने में परेशानी हुई। बारिश के कारण वैकल्पिक मार्ग पर पहले से ही फिसलन हो गई थी। लोगों ने बाद में कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ को हटा कर आवागमन सुचारू कराया गया। लगातार बारिश के कारण पठानिया की पुलिया पर आए पानी ने माली सगनिया स्कूल के शिक्षक एवं बच्चों का रास्ता रोक दिया। काफी इंतजार के बाद पानी कम नहीं हुआ तो शिक्षकों ने बच्चों को घर भेज दिया। बाद में शिक्षक पुलिया पर पानी कम होने का इंतजार करते रहे। जब पानी कम हुआ तो शिक्षक स्कूल पहुंचे व शान से तिरंगा फहराया। शिक्षक रूपेश बचले ने बताया कि सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी। बड़ी मशक्कत के बाद सचिन जोशी, राजकुमार भारती आनंद राव ब्रह्मवंशी अनीस अंसारी व शिक्षक आखिर स्कूल पहुंचे व झंडा फहराया। जुन्नारदेव शहर के वार्ड 14 में सोमवार रात 12 बजे संतोष जेठू के मकान की दीवार गिर गई । वह अपने परिवार के साथ सो रहे थे। दीवार गिरने से संतोष के पैर ओर पसली में चोट आई है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष भी अधिक बारिश के कारण पांच वर्षीय बच्चे की मौत भी दीवार गिरने से हो गई थी। वार्ड वासियों ने घायल को 108 की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया है।

