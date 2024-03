जर्जर स्कूल भवनों को गिराने की फाइल तीन साल से अटकी

विकासखंड के जर्जर शाला भवनों को तीन साल से गिराने के लिए अनुमति का इंतजार है। फाइल पर एसडीएम के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। दो प्राथमिक स्कूल व तीन माध्यमिक स्कूल भवनों को गिराया जाना है। अति जर्जर अवस्था में होने की वजह से इनमें अध्यापन कार्य बंद कर दिया गया है।

File for demolition of dilapidated school buildings stuck for three years