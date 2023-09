कॉलेज फीस के लिए छात्रा की आर्थिक मदद

Submitted by:

किसान की बेटी ने पांचवी उत्तीर्ण करते ही जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और नवोदय विद्यालय में बारहवीं तक शासकीय खर्चे पर शिक्षा प्राप्त की। उसके पिता ने जेईईई की परीक्षा दिलाई जिससे उसका तकनीकी महाविद्यालय जबलपुर में चयन हुआ है परंतु एडमिशन फीस के लिए राशि कम पड़ रही थी।

Financial assistance to student for college fees