मार्केट में अतिक्रमण के कारण फिर फंसी दमकल

मुख्य मार्केट में दुकानदारों के अतिक्रमण ना बढ़े। इसके लिए प्रतिदिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी बाजार की गलियों में से निकाला जाएगा। बुधवार को जब गांधी चौक के सामने से गाड़ी को निकाला जा रहा था तो चौरसिया जनरल स्टोर एवं फुटपाथ पर लगी फल की दुकानों के अतिक्रमण से गाड़ी फंस गई।

Fire brigade stuck again due to encroachment in the market